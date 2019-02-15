На трассе под Благовещенском при столкновении внедорожника и легковушки погибла женщина
На трассе под Благовещенском вечером 14 февраля случилось страшное ДТП. Здесь столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. В результате аварии погибла 45-летняя женщина - водитель легковушки.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, ДТП случилось в 20.30 на пятом километре автодороги Благовещенск - Свободный. Женщина из легковушки погибла на месте. Травмы также получили люди, находившиеся во внедорожнике - 25-летний водитель и его 18-летняя пассажирка. Их увезли в больницу.
По факту ДТП возбудили уголовное дело - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
ДТП на на пятом километре автодороги Благовещенск - Свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU