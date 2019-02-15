Приамурье будет сотрудничать с Челябинской областью в сферах транспорта, туризма, спорта и не только

СЕГОДНЯ 07:22 2019-02-15T07:22:10+03:00

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Теперь Амурская и Челябинская области будут обмениваться опытом в самых разных сферах. На российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Приамурья Василий Орлов и глава Челябинской области Борис Дубровский подписали межрегиональное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

- Подписание документа позволит установить взаимовыгодное сотрудничество между субъектами в таких сферах как транспорт, строительство, промышленность, торговля, туризм и спорт. Стороны планируют обмениваться информацией об имеющихся инвестпроектах и программах сотрудничества направленных на развитие экономики. Важным аспектом станет обмен опытом между регионами в законотворческой работе, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Кстати, по данным Амурстата за 2017 год, в наш регион из Челябинской области ввозили мясо, муку, крупы и кондитерские изделия, а также продукцию черной и цветной металлургии.

ИСТОЧНИК KP.RU