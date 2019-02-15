2019-02-15T07:22:10+03:00
Общество

Приамурье будет сотрудничать с Челябинской областью в сферах транспорта, туризма, спорта и не только

Главы регионов подписали соответствующее соглашение
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Губернатор Приамурья Василий Орлов (справа) и глава Челябинской области Борис Дубровский. Фото: amurobl.ruГубернатор Приамурья Василий Орлов (справа) и глава Челябинской области Борис Дубровский. Фото: amurobl.ru
Изменить размер текста:

Теперь Амурская и Челябинская области будут обмениваться опытом в самых разных сферах. На российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Приамурья Василий Орлов и глава Челябинской области Борис Дубровский подписали межрегиональное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

- Подписание документа позволит установить взаимовыгодное сотрудничество между субъектами в таких сферах как транспорт, строительство, промышленность, торговля, туризм и спорт. Стороны планируют обмениваться информацией об имеющихся инвестпроектах и программах сотрудничества направленных на развитие экономики. Важным аспектом станет обмен опытом между регионами в законотворческой работе, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Кстати, по данным Амурстата за 2017 год, в наш регион из Челябинской области ввозили мясо, муку, крупы и кондитерские изделия, а также продукцию черной и цветной металлургии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Благовещенском при столкновении внедорожника и легковушки погибла женщина
Рано утром в Благовещенске загорелся склад на торговой базе
В Амурской области предлагают поселить еще двух тигров
Сотрудника Росреестра в Приамурье и предпринимательницу, которая дала ему взятку, отправили под стражу на два месяца
В Приамурье браконьеры во время погони попытались избавиться от мяса убитой косули
В Приамурье ребенок во время игры застрял в бетонном кубе
В Благовещенске задержали организатора незаконных азартных игр, находившегося в федеральном розыске
Бешенство в Амурскую область пришло из Китая
За смерть полицейского амурчанин отправится в колонию на 18,5 лет
В День влюбленных в Приамурье поженятся 42 пары
В Благовещенске 14-летний ребенок оказался под колесами «Тойоты»
В Приамурье в огне пострадало около 30 тонн сои
Из-за простуды и гриппа в Амурской области частично отменили занятия в 16 школах
В Благовещенске собирать мусор в частном секторе будут в мешки
Любителей «Возрождения» в Благовещенске ждут сразу два концерта
Сотрудника управления Росреестра в Приамурье задержали по подозрению в получении взятки
СМИ: В управлении Росреестра Приамурья прошли обыски
В амурской Тамбовке сгорела квартира с четырьмя козлятами
«Роддом» для амурских коров заработал в Тамбовском районе
Благовещенцам предлагают помериться масленичными поездами
Бывший работник благовещенской мэрии «вытащил» из бюджета почти 5 миллионов
Школьник из Белогорска изобрел электронный предсказатель погоды
Благовещенец, торговавший немаркированными сигаретами, пытался откупиться от полиции