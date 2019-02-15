Осудили амурчан, которые напали на таксиста и убили его из-за 2 тысяч рублей
В Приамурье осудили 35-летнего благовещенца и 18-летнюю жительницу Тынды. Мужчина обвинялся по двум статьям - разбой и убийство, девушка - только за разбой.
Напомним, эта жуткая история случилась в Тынде еще в декабре 2017 года. Мужчина и девушка вместе выпивали, а потом решили напасть на водителя такси, чтобы забрать у него деньги. Амурчанка должна была заманить шофера в отдаленный район города, где мало людей, а во время самого нападения - смотреть, не идет ли кто. В машину парочка села на пересечении улиц Красная Пресня и Школьная. Девушка объяснила таксисту, что ехать надо по объездной дороге через окраину города, а потом повернуть на неосвещенную улицу.
Водитель сделал, как его просили, а когда машина остановилась, осужденный достал кухонный нож. Мужчина приставил оружие к шее таксиста и потребовал деньги. Тот ничего не отдал нападавшему, и тогда мужчина ударил его ножом в шею и голову. Таксист скончался, а сообщники вытащили у него из кармана портмоне с деньгами. Как уже сообщалось ранее, денег тех оказалось всего 2020 рублей. Тело погибшего злоумышленники подожгли вместе с машиной.
- В ходе предварительного расследования осужденный признавал себя виновным, однако виновность девушки отрицал. Его сообщница, напротив признавала вину в совершении преступления, однако в суде категорически отказалась от ранее данных показаний. Совокупностью неопровержимых доказательств их вина была доказана в полном объеме, - сообщает прокуратура Амурской области.
Мужчине суд назначил 21 год лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а девушке - 5 лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не ступил.
ИСТОЧНИК KP.RU