Пожар на базе «Амур» в Благовещенске потушен

СЕГОДНЯ 03:50 2019-02-16T07:18:55+03:00

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Вчера, 15 февраля, загорелась торговая база «Амур» по улице Пионерской. Звонок о случившемся в МЧС поступил в 5:45 утра. По данным спасателей, случилось возгорание в одном складском помещении торговой базы. Оказалось, что горят товары широкого потребления и бытовая химия. Высокое задымление, отсутствие окон усложняли работу спасателей.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Предварительно площадь горения составила 200 квадратных метров. Всего на месте случившегося работали 107 человек и 25 единиц техники. Вчера к вечеру огонь был локализован. Сегодня утром, 16 февраля, пожар потушили полностью.

- По состоянию на 06:30 в Благовещенске пожарные ликвидировали открытое горение на базе «Амур». На данный момент ведутся работы по проливке и разбору конструкций, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области. - В тушении пожара задействованы огнеборцы Благовещенского гарнизона, спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. На данный момент, на месте работают 26 человек и 9 единиц техники.

ВАЖНО!

Телефон пожарных и спасателей:

- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 - со стационарных телефонов;

- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/691998" frameborder="0"></iframe> В Благовещенске загорелся склад на торговой базе по улице Пионерской.

ИСТОЧНИК KP.RU