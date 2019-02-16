2019-02-16T04:59:55+03:00
Происшествия

В Благовещенске 9 молодых людей осуждены за подставные ДТП

Суд решил отправить часть мошенников в колонию общего режима
Евгения НИФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 15 февраля, Благовещенский городской суд признал виновными 9 благовещенцев. Молодые люди осуждены за мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

- Судом установлено, что 9 молодых людей в период с декабря 2016 года по июль 2017 года инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей, находящихся в их собственности, - сообщают в прокуратуре Амурской области. - После оформления фиктивных ДТП виновники обращались в страховую компанию с заявлением о получении страховой выплаты. В результате преступных действий осужденные причинили ПАО СК «Росгосстрах» и ООО СК «Гелиос» ущерб на общую сумму более 2 млн. рублей.

Вину благовещенцы признали полностью и частично возместили ущерб. Суд назначил молодым людям наказание: одному - 3 года лишения свободы, троим – по 1 году лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Соучастница преступления получила 1 год и 2 месяца лишения свободы, а ее сообщница – 10 месяцев лишения свободы. Обе понесут наказание с отсрочкой, с 2023 года.

Кроме этого, паре молодых людей и женщине назначили исправительные работы.

- Сумма невозмещенного ущерба составила более 1,6 млн. рублей, данный ущерб взыскан судом с подсудимых в солидарном порядке, - пояснили в прокуратуре Амурской области. - Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура города Благовещенска. Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В амурском Соловьевске в аварии погибли два человека
Пожар на базе «Амур» в Благовещенске потушен
Осудили амурчан, которые напали на таксиста и убили его из-за 2 тысяч рублей
Приамурье будет сотрудничать с Челябинской областью в сферах транспорта, туризма, спорта и не только
На трассе под Благовещенском при столкновении внедорожника и легковушки погибла женщина
Рано утром в Благовещенске загорелся склад на торговой базе
В Амурской области предлагают поселить еще двух тигров
Сотрудника Росреестра в Приамурье и предпринимательницу, которая дала ему взятку, отправили под стражу на два месяца
В Приамурье браконьеры во время погони попытались избавиться от мяса убитой косули
В Приамурье ребенок во время игры застрял в бетонном кубе
В Благовещенске задержали организатора незаконных азартных игр, находившегося в федеральном розыске
Бешенство в Амурскую область пришло из Китая
За смерть полицейского амурчанин отправится в колонию на 18,5 лет
В День влюбленных в Приамурье поженятся 42 пары
В Благовещенске 14-летний ребенок оказался под колесами «Тойоты»
В Приамурье в огне пострадало около 30 тонн сои
Из-за простуды и гриппа в Амурской области частично отменили занятия в 16 школах
В Благовещенске собирать мусор в частном секторе будут в мешки
Любителей «Возрождения» в Благовещенске ждут сразу два концерта
Сотрудника управления Росреестра в Приамурье задержали по подозрению в получении взятки
СМИ: В управлении Росреестра Приамурья прошли обыски
В амурской Тамбовке сгорела квартира с четырьмя козлятами
«Роддом» для амурских коров заработал в Тамбовском районе
Благовещенцам предлагают помериться масленичными поездами
Бывший работник благовещенской мэрии «вытащил» из бюджета почти 5 миллионов
Школьник из Белогорска изобрел электронный предсказатель погоды
Благовещенец, торговавший немаркированными сигаретами, пытался откупиться от полиции