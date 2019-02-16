В Благовещенске 9 молодых людей осуждены за подставные ДТП

СЕГОДНЯ 04:52 2019-02-16T04:59:55+03:00

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Вчера, 15 февраля, Благовещенский городской суд признал виновными 9 благовещенцев. Молодые люди осуждены за мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

- Судом установлено, что 9 молодых людей в период с декабря 2016 года по июль 2017 года инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей, находящихся в их собственности, - сообщают в прокуратуре Амурской области. - После оформления фиктивных ДТП виновники обращались в страховую компанию с заявлением о получении страховой выплаты. В результате преступных действий осужденные причинили ПАО СК «Росгосстрах» и ООО СК «Гелиос» ущерб на общую сумму более 2 млн. рублей.

Вину благовещенцы признали полностью и частично возместили ущерб. Суд назначил молодым людям наказание: одному - 3 года лишения свободы, троим – по 1 году лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Соучастница преступления получила 1 год и 2 месяца лишения свободы, а ее сообщница – 10 месяцев лишения свободы. Обе понесут наказание с отсрочкой, с 2023 года.

Кроме этого, паре молодых людей и женщине назначили исправительные работы.

- Сумма невозмещенного ущерба составила более 1,6 млн. рублей, данный ущерб взыскан судом с подсудимых в солидарном порядке, - пояснили в прокуратуре Амурской области. - Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура города Благовещенска. Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU