2019-02-16T05:24:21+03:00
Происшествия

В амурском Соловьевске в аварии погибли два человека

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП
Евгения НИФОНТОВА
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Вчера, 15 февраля, около 23:30 часов в поселке Соловьевск Тындинского района случилось смертельное ДТП. Известно, что водитель 1991 года рождения влетел в электроопору. В результате аварии погибли водитель и его пассажир 1986 года рождения.

- Полиция выясняет обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению автоаварии, - пояснили в пресс-сулжбе УМВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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