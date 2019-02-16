В амурском Соловьевске в аварии погибли два человека
Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП
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Вчера, 15 февраля, около 23:30 часов в поселке Соловьевск Тындинского района случилось смертельное ДТП. Известно, что водитель 1991 года рождения влетел в электроопору. В результате аварии погибли водитель и его пассажир 1986 года рождения.
- Полиция выясняет обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению автоаварии, - пояснили в пресс-сулжбе УМВД России по Амурской области.
ИСТОЧНИК KP.RU