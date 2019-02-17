В Приамурье поймали незаконных добытчиков песка

СЕГОДНЯ 06:11 2019-02-17T06:11:00+03:00

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На правобережной части реки Зея сотрудники минприроды и УФСБ по Амурской области провели рейд, в результате которого удалось пресечь незаконную добычу песка.

Нарушители промышляли вечером и в ночное время. Злоумышленники использовали для добычи фронтальный погрузчик марки LW521F, перевозили груз самосвалом марки SHAANXI.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств, лиц, причастных к осуществлению незаконной деятельности. Также минприроды определит размер вреда, причиненный недрам вследствие самовольного пользования.

По факту незаконной добычи песка было заведено дело об административном правонарушении. Виновникам грозит штраф. Технику, которая использовалась для нелегальной добычи уже изъяли и поместили на специализированную стоянку.

В министерстве природных ресурсов напоминают, что в случае выявления фактов нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды вы можете обратиться по телефонам круглосуточной «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» приема информации 8 (4162) 23-16-62 и 8 (4162) 23-16-63 или же направить информацию по адресу электронной почты nadzor@mpr.amurobl.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU