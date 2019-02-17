На следующей неделе амурчан ждет магнитная буря

СЕГОДНЯ 08:02 2019-02-17T08:02:00+03:00

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Две магнитные бури обрушатся на Землю до конца февраля. По прогнозам первая магнитная буря произойдет 20 февраля, а вторая продлится с 28 февраля по 2 марта.

Небольшое волнение на Солнце ожидается также 8 марта.

Влияние магнитные бури оказывают в первую очередь на метеозависимых людей. У них может ухудшиться самочувствие, появиться головная боль, усталость. Возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Напомним, что Приамурье недавно «пережило» 40-градусные морозы. В Благовещенске был объявлен режим повышенной готовности, в некоторых районах области в школах отменили занятия. Спасатели советовали не выходить лишний раз на улицу, тепло одеваться и не совершать дальние поездки на личном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU