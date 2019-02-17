В Благовещенске убирают снежный городок

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-17T14:33:40+03:00

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В Благовещенске начали демонтировать снежный городок. Несколько горок сотрудники ГСТК уже убрали. В скором времени начнется снос фигур из снега и льда, из-за теплой погоды они начинают таять и терять первозданный внешний вид.

У благовещенцев осталось совсем немного времени, чтобы последний раз прокатиться с горок. Уже завтра, 18 февраля в областном центре ожидается малооблачная теплая погода. Отметка термометра поднимется до +1 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр. Синоптики прогнозируют также завтра порывы ветра 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU