2019-02-18T02:18:01+03:00
Общество

Благовещенец нашел в магазине конфеты, срок годности которых истек в 2017 году

Снимок сладостей опубликован в соцсетях
Полина ОЗЕРОВА
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В таких ситуациях специалисты советуют не просто выкладывать фотографии в соцсети, а обращаться в Роспотребнадзор.В таких ситуациях специалисты советуют не просто выкладывать фотографии в соцсети, а обращаться в Роспотребнадзор.Фото: СОЦСЕТИ
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В Благовещенске в одном из супермаркетов покупатель заметил просроченные конфеты. Он сфотографировал этикетку и поделился снимком в соцсетях. Суда по фотографии, срок годности вишневых конфет истек еще в далеком октябре 2017-го. Причем на товар предложили щедрую скидку в 30 процентов.

Пост с фотографиями заинтересовал пользователей:

«Ой, они их сейчас с пачек вытряхнут и на развес продавать будут. Никто и не узнает какого года они»

«Еще раз подтвердили, что не надо брать расфасованное: никаких сроков годности, этикеток и состава. Чаще на сладостях только название пишут, вес и цену. Это нарушение, за которое предусмотрено наказание»

К слову, в таких ситуациях специалисты советуют не просто выкладывать фотографии в соцсети, а обращаться в Роспотребнадзор, если речь действительно идет о просрочке, а не просто об ошибке на этикетке. Телефон горячей линии амурского управления 20-20-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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