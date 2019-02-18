2019-02-18T05:32:59+03:00
Общество

Благовещенцы смогут полюбоваться большим китайским фейерверком

Его запустят 19 февраля в Хэйхэ
Полина ОЗЕРОВА
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Вечером 19 февраля жители Благовещенска смогут увидеть красочное шоу, которое устроят наши соседи в Поднебесной. Масштабный фейерверк в китайском городе Хэйхэ устроят в честь традиционного Праздника фонарей. Он будет приурочен к 70-летию годовщины с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Поскольку фейерверк будут запускать на берегу Амура, его будет хорошо видно и на нашей стороне. Полюбоваться им можно будет в районе острова Большой Хэйхэ с 20.30 до 21.00. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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