2019-02-18T06:26:19+03:00
Общество

В Благовещенске февраль установил метеорекорд по теплу

Столбик термометра поднялся до +1,9 градуса
Юлия ГОМАН
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Фото: благовещенск. рфФото: благовещенск. рф
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Середина февраля в Благовещенске отметилась плюсовой температурой. Что не может не радовать после 40-градусных морозов, которыми в Приамурье начался последний месяц зимы. Как сообщают синоптики, в воскресенье, 17 февраля, в Благовещенске было +1,9 градуса.

«Ранее самым высоким показателем на дату 17 февраля считалось -0,4 гр, столько зафиксировано в 2008 году. А наиболее «нормальными» (теми, которые сложились за более вековой период наблюдения за погодой в Благовещенске) температурами на эти дни года являются 10-11 гр. мороза днем и 23-25 гр. мороза ночью», - сообщают сотрудники Амурского гидрометцентра на своей странице в «Инстаграме».

Также метеорологи уточняют, что с начала этого года погода опережает климатический график на 38 дней. Напомним, в новогоднюю ночь в Благовещенске также случился метерекорд, а январь-2019 стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Впрочем, погода - вещь переменчивая. Так что, пока зима в Приамурье не закончится, делать какие-то выводы рановато.

ИСТОЧНИК KP.RU

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