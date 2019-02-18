2019-02-18T08:06:05+03:00
Происшествия

В Приамурье годовалый ребенок попал в реанимацию после избиения

По подозрению в преступлении задержан 18-летний ранее судимый парень
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЧП случилось в городе Белогорске Амурской области. Утром 15 февраля в местную больницу привезли годовалого мальчика с многочисленными травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего.

Как сообщают в следственном управлении СК России по Амурской области, подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Им оказался 18-летний близкий знакомый матери пострадавшего ребенка. По данным следователей, несмотря на юный возраст, молодой человек был ранее судим за побои, грабеж и вымогательство. Подозреваемый на допросе дал признательные показания, а свои действия объяснил тем, что ребенок капризничал.

По ходатайству следователя суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приамурье машина провалилась под лед - наказали водителя
В Благовещенске февраль установил метеорекорд по теплу
Благовещенцы смогут полюбоваться большим китайским фейерверком
Благовещенец нашел в магазине конфеты, срок годности которых истек в 2017 году
В Благовещенске убирают снежный городок
На следующей неделе амурчан ждет магнитная буря
В Приамурье поймали незаконных добытчиков песка
В амурском Соловьевске в аварии погибли два человека
В Благовещенске 9 молодых людей осуждены за подставные ДТП
Пожар на базе «Амур» в Благовещенске потушен
Осудили амурчан, которые напали на таксиста и убили его из-за 2 тысяч рублей
Приамурье будет сотрудничать с Челябинской областью в сферах транспорта, туризма, спорта и не только
На трассе под Благовещенском при столкновении внедорожника и легковушки погибла женщина
Рано утром в Благовещенске загорелся склад на торговой базе
В Амурской области предлагают поселить еще двух тигров