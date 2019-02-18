В Приамурье годовалый ребенок попал в реанимацию после избиения

СЕГОДНЯ 08:06 2019-02-18T08:06:05+03:00

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ЧП случилось в городе Белогорске Амурской области. Утром 15 февраля в местную больницу привезли годовалого мальчика с многочисленными травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего.

Как сообщают в следственном управлении СК России по Амурской области, подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Им оказался 18-летний близкий знакомый матери пострадавшего ребенка. По данным следователей, несмотря на юный возраст, молодой человек был ранее судим за побои, грабеж и вымогательство. Подозреваемый на допросе дал признательные показания, а свои действия объяснил тем, что ребенок капризничал.

По ходатайству следователя суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU