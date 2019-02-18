В Приамурье машина провалилась под лед - наказали водителя

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-18T09:06:51+03:00

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В Бурейском районе Приамурья чуть не закончился трагедией выезд легковушки на лед 17 февраля. Водитель проигнорировал запрещающие знаки и выехал на реку Дея. Внезапно колеса машины провалились под лед. К счастью, глубина в этом месте была небольшая - авто уперлось своей передней частью в дно реки, а водитель смог выбраться на берег. На помощь ему отправились пожарные аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Амурской области - они как раз продолжают нести дежурство в Бурейском районе, где, напомним, 18 января ввели режим ЧС и запретили выезжать на лед.

Прибыв на место на грузовике, пожарные вытащили застрявшую во льду легковушку. Также на месте побывали представители административной комиссии Бурейского района. Они составили на водителя протокол об административном правонарушении.

- Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям Приамурья: выход и выезд на лед в районе реки Буреи и ее притоков крайне опасен и запрещен. Из-за появления трещин в ледовом поле и изменения структуры льда существует реальная угроза провала людей и техники под лед, - сообщает пресс-служба ведомства.

2019 02 17 пожарные СПСЧ вызволили автомобиль на реке Дея в Бурейском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU