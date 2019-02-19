В амурском селе во время пожара погибли двое детей

СЕГОДНЯ 02:04 2019-02-19T02:04:28+03:00

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Страшный пожар случился в селе Бочкаревка Серышевского района. Здесь погибли двое детей. Пожар начался около трех часов дня 18 февраля, загорелся частный деревянный дом. Когда пожарные прибыли на место, постройка горела открытым пламенем.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ - нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По факту пожара, унесшего две маленькие жизни, началась проверка.

- Прокурором Амурской области поручено прокурору Серышевского района провести проверку причин и условий пожара, оставления в доме малолетних детей. Кроме того, поручено дать оценку деятельности органов пожарной безопасности и системы профилактики правонарушений Серышевского района, - сообщает прокуратура Амурской области.

К слову, по словам жителей села, в загоревшемся доме жила неблагополучная семья. Всего в семье было четверо детей. Их мать сейчас лежит в роддоме, а отец во время пожара был на работе. Дома оставалась бабушка, она и другие двое детей не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU