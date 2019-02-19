В этом году в Приамурье капитально отремонтируют 262 дома

СЕГОДНЯ 06:20 2019-02-19T06:20:28+03:00

В настоящее время в реестре квалифицированных подрядных организаций, которые могут заниматься капремонтом, 95 юридических лиц. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Полтора миллиарда рублей - сумма, которую в этом году направят на капремонт многоквартирных домов в Амурской области. Ее должно хватить на приведение в порядок более чем 260 жилых зданий. Для того чтобы все успеть и полностью освоить такую большую сумму, Фонд капремонта сейчас увеличивает количество подрядчиков, готовых и план ремонта разработать, и сам ремонт своевременно осуществить. К подрядчикам нынче требования стали более жесткими - привлекают компании, способные не только подкрасить фасады, но и лифты при необходимости заменить.

- В настоящее время в реестре квалифицированных подрядных организаций 95 юридических лиц. Увеличение числа строительных организаций в реестре квалифицированных подрядных организаций позволяет проводить работы по капитальному ремонту многоквартирных домов Приамурья в запланированные сроки, - говорит исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик.

Есть и плохая новость. В связи с изменением федерального законодательства и новыми требованиями Жилищного кодекса, пришлось исключить из очереди на капремонт небольшие дома, где меньше пяти квартир. Таких у нас в регионе оказалось 71. Уходят из очереди и здания, признанные аварийными, - их не ремонтировать, их уже расселять пора. Таких еще 68. Деньги, уже сданные на капремонт жильцами, можно вернуть.

- Для возврата ранее уплаченных взносов собственнику помещения в исключенном из региональной программы доме необходимо представить в Фонд капремонта заявление на возврат ранее уплаченных средств, копию паспорта собственника, документ, подтверждающий право собственности, копию ИНН и банковские реквизиты счета, на который будут переведены денежные средства, - рассказал Дмитрий Шоплик.

В Фонде отмечают - если капремонт в доме уже успели провести, из возвращаемой на руки суммы вычтут расходы на него. А если дом идет под снос, деньги, сданные на капремонт, пойдут на скорейший разбор здания.

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Телефоны абонентского отдела Фонда капремонта:

8 (4162) 77-65-10, 8 (4162) 77-65-06 в будние дни с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Телефон горячей линии: 8 (4162) 77-65-12 (по будням с 14.00 до 18.00).

ИСТОЧНИК KP.RU