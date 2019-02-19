2019-02-19T06:24:31+03:00
Общество

В Амурской области полностью сняли карантин по бешенству

Новых случаев заболевания в этом году не было
Алексей КОЗЫРИН
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Бешенство в Приамурье пришло из Китая, вероятно, с дикой лисой. Фото: DepositphotosБешенство в Приамурье пришло из Китая, вероятно, с дикой лисой. Фото: Depositphotos
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В прошлом году все амурские ветеринары всполошились - на территорию Приамурья из Китая попал вирус бешенства. Было отловлено и проверено несколько больных диких животных, в основном лисиц и енотов. В 15 районах Приамурья ввели карантин, весь домашний скот поголовно начали прививать. Болезнь эта опасна не только для животных. Если укушенный больным зверем человек не пройдет своевременно курс лечения, все заканчивается крайне печально.

Но бешенство, которое в Приамурье не регистрировали уже десятки лет, в конце концов удалось победить.

- В очагах, где были зафиксированы случаи заболевания, специалисты провели все необходимые мероприятия. Новых случаев бешенства в текущем году на территории региона зафиксировано не было, - заявил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства области Сергей Самохвалов.

Карантин по бешенству решением губернатора региона был повсеместно снят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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