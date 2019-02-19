От эпидемии ОРВИ Благовещенск спасли каникулы

СЕГОДНЯ 07:36 2019-02-19T07:36:03+03:00

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Благодаря то ли аномальному теплу, то ли отпущенным на каникулы ученикам младших классов, которые таскали заразу из школы домой, а оттуда обратно в классы, но заболеваемость вирусными простудами в областном центре пошла на спад. По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области в Благовещенске, а также Бурейском и Серышевском районах темп роста количества больных заметно снизился.

Впрочем, медики не советуют расслабляться и ожидают большое количество сопливых и кашляющих пациентов еще минимум неделю. Рост заболеваемости в северных районах области все еще продолжается. В среднем по Приамурью эпидемический порог превышен почти на 7 процентов.

Эпидемия прекратится лишь тогда, когда наступит устойчивое тепло, а школьники уйдут на весенние каникулы. Вот тогда грипп (а в течение зимы у нас зафиксировано уже 48 подтвержденных случаев опасной заразы) и отступит.

ИСТОЧНИК KP.RU