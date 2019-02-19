В амурском поселке двое мужчин закинули в окно здания горящую шину

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-19T11:11:55+03:00

Подозреваемые были пьяны и не смогли объяснить, зачем они это сделали

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Странное нападение на административное здание в поселке Прогресс в Амурской области случилось ночью 18 февраля. В дежурную часть позвонила местная жительница. По словам девушки, она услышала звон разбитого стекла на улице, а затем увидела дым, идущий из окна. На место сотрудники полиции и других экстренных служб.

Предварительно полицейские установили, что кто-то разбил окно на первом этаже и закинул туда горящую автомобильную шину. Изучив следы обуви и шин и записи с камер видеонаблюдения на улице, стражи порядка установили, на какой машине приехали злоумышленники. Вскоре подозреваемых нашли и задержали. Ими оказались двое мужчин 39 и 42 лет. Обоих доставили в пункт полиции «Прогресс», а их автомобиль - на арестплощадку. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

- Задержанные дали признательные показания. Четко пояснить причины произошедшего они не смогли, указав лишь, что на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

После этого обоих отправили в изолятор временного содержания. Сейчас следователи пытаются выяснить мотивы их поступка. К слову, пьяная выходка может обернуться для подозреваемых лишением свободы на срок до пяти лет - такое наказание предусматривается по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU