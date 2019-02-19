2019-02-19T11:11:55+03:00
Происшествия

В амурском поселке двое мужчин закинули в окно здания горящую шину

Подозреваемые были пьяны и не смогли объяснить, зачем они это сделали
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Странное нападение на административное здание в поселке Прогресс в Амурской области случилось ночью 18 февраля. В дежурную часть позвонила местная жительница. По словам девушки, она услышала звон разбитого стекла на улице, а затем увидела дым, идущий из окна. На место сотрудники полиции и других экстренных служб.

Предварительно полицейские установили, что кто-то разбил окно на первом этаже и закинул туда горящую автомобильную шину. Изучив следы обуви и шин и записи с камер видеонаблюдения на улице, стражи порядка установили, на какой машине приехали злоумышленники. Вскоре подозреваемых нашли и задержали. Ими оказались двое мужчин 39 и 42 лет. Обоих доставили в пункт полиции «Прогресс», а их автомобиль - на арестплощадку. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

- Задержанные дали признательные показания. Четко пояснить причины произошедшего они не смогли, указав лишь, что на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

После этого обоих отправили в изолятор временного содержания. Сейчас следователи пытаются выяснить мотивы их поступка. К слову, пьяная выходка может обернуться для подозреваемых лишением свободы на срок до пяти лет - такое наказание предусматривается по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
От эпидемии ОРВИ Благовещенск спасли каникулы
В Амурской области полностью сняли карантин по бешенству
В этом году в Приамурье капитально отремонтируют 262 дома
В амурском селе во время пожара погибли двое детей
В Приамурье машина провалилась под лед - наказали водителя
В Приамурье годовалый ребенок попал в реанимацию после избиения
В Благовещенске февраль установил метеорекорд по теплу
Благовещенцы смогут полюбоваться большим китайским фейерверком
Благовещенец нашел в магазине конфеты, срок годности которых истек в 2017 году
В Благовещенске убирают снежный городок
На следующей неделе амурчан ждет магнитная буря
В Приамурье поймали незаконных добытчиков песка
В амурском Соловьевске в аварии погибли два человека
В Благовещенске 9 молодых людей осуждены за подставные ДТП
Пожар на базе «Амур» в Благовещенске потушен
Осудили амурчан, которые напали на таксиста и убили его из-за 2 тысяч рублей
Приамурье будет сотрудничать с Челябинской областью в сферах транспорта, туризма, спорта и не только
На трассе под Благовещенском при столкновении внедорожника и легковушки погибла женщина
Рано утром в Благовещенске загорелся склад на торговой базе
В Амурской области предлагают поселить еще двух тигров