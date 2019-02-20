2019-02-20T02:26:52+03:00
Досуг

В Благовещенске открылась выставка православных образов и икон

Центральное место на выставке занимают картины 1990-х годов с изображением Иисуса Христа
Полина ОЗЕРОВА
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«Святые покровители русского воинства» - выставка с таким названием работает в Благовещенске. Она открылась 16 февраля в музее-мастерской Александра Тихомирова. И это, пожалуй, неслучайно. Здесь представлена оконопись самого народного художника из серии «Святые» - образы Архангела Михаила, Георгия Победоносца, князей Бориса и Глеба, княгини Ольги, князей Владимира и Александра Невского.

Интересна также оконописная работа 2016 года «Албазинская Божья Матерь». Как известно, одноименная икона давно уже стала святыней Приамурья и, по легенде, защищала амурчан во время невзгод. Ну а центральное место на выставке занимают картины 1990-х годов с изображением Иисуса Христа в традиции «Спас Нерукотворный».

Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова

ул. Пионерская, 14

до 5 марта

ИСТОЧНИК KP.RU

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