2019-02-20T02:44:53+03:00
Дом. Семья

Малоснежная зима порадовала всех животных в Приамурье, кроме хищников

Особенно хорошо себя чувствуют кабаны и фазаны
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Кабанам повезло еще и с кормом - урожай желудей был богатым. Фото: instagram.com/ohotaamurКабанам повезло еще и с кормом - урожай желудей был богатым. Фото: instagram.com/ohotaamur
Изменить размер текста:

Зима в Амурской области в этом году выдалась малоснежной и относительно теплой. По мнению специалистов, этому порадовались практически все животные в наших лесах. Разве что кроме хищников.

- Отсутствие сугробов упрощает зверям поиски пропитания и дает возможность убегать от волков. При глубоком снеге, да еще при наличии обледеневшей корки, ноги копытных вязнут и ранятся, что сильно сокращает их скорость. Волки же, благодаря весу и более приспособленным для снега лапам, прекрасно бегают по насту, не проваливаясь, - поясняют в Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Приамурья.

Лучше всего нынешней зимой жилось фазанам и кабанам. Последним повезло еще и с кормом - урожай желудей был богатым. Причем настолько, что в некоторых заказниках дикие свиньи, образно говоря, воротили пятачки от подкормочных площадок - еды и без них им было достаточно.

Что касается фазанов, то ситуацию с ними помог улучшить частичный отстрел лис во время мониторинга бешенства, который проводился в Приамурье с ноября 2018 года. К слову, прошлая зима также была малоснежной, и численность фазана выросла с 334 тысяч до 429 тысяч особей. Но не все так просто - слишком ранняя и теплая весна может представлять угрозу для роста численности этих птиц.

- К сожалению, сразу после схода остатков снега в Приамурье, как правило, начинаются природные пожары, которые приводят к уничтожению кладок яиц. Особенно актуально это для равнинных зон южных районов, где плотность фазана наиболее высокая, - уточнил главный охотовед Дирекции Михаил Лесик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Свободном почти 2 тысячи человек остались без воды из-за коммунальной аварии
В Приамурье «черные лесорубы» пытались доказать, что собирали валежник
Амурчанку, находившуюся в федеральном розыске, задержали в аэропорту
В Благовещенске открылась выставка православных образов и икон
В амурском поселке двое мужчин закинули в окно здания горящую шину
От эпидемии ОРВИ Благовещенск спасли каникулы
В Амурской области полностью сняли карантин по бешенству
В этом году в Приамурье капитально отремонтируют 262 дома
В амурском селе во время пожара погибли двое детей
В Приамурье машина провалилась под лед - наказали водителя
В Приамурье годовалый ребенок попал в реанимацию после избиения
В Благовещенске февраль установил метеорекорд по теплу
Благовещенцы смогут полюбоваться большим китайским фейерверком
Благовещенец нашел в магазине конфеты, срок годности которых истек в 2017 году
В Благовещенске убирают снежный городок
На следующей неделе амурчан ждет магнитная буря
В Приамурье поймали незаконных добытчиков песка
В амурском Соловьевске в аварии погибли два человека
В Благовещенске 9 молодых людей осуждены за подставные ДТП
Пожар на базе «Амур» в Благовещенске потушен
Осудили амурчан, которые напали на таксиста и убили его из-за 2 тысяч рублей
Приамурье будет сотрудничать с Челябинской областью в сферах транспорта, туризма, спорта и не только
На трассе под Благовещенском при столкновении внедорожника и легковушки погибла женщина
Рано утром в Благовещенске загорелся склад на торговой базе
В Амурской области предлагают поселить еще двух тигров