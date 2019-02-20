Малоснежная зима порадовала всех животных в Приамурье, кроме хищников

СЕГОДНЯ 02:44 2019-02-20T02:44:53+03:00

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Зима в Амурской области в этом году выдалась малоснежной и относительно теплой. По мнению специалистов, этому порадовались практически все животные в наших лесах. Разве что кроме хищников.

- Отсутствие сугробов упрощает зверям поиски пропитания и дает возможность убегать от волков. При глубоком снеге, да еще при наличии обледеневшей корки, ноги копытных вязнут и ранятся, что сильно сокращает их скорость. Волки же, благодаря весу и более приспособленным для снега лапам, прекрасно бегают по насту, не проваливаясь, - поясняют в Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Приамурья.

Лучше всего нынешней зимой жилось фазанам и кабанам. Последним повезло еще и с кормом - урожай желудей был богатым. Причем настолько, что в некоторых заказниках дикие свиньи, образно говоря, воротили пятачки от подкормочных площадок - еды и без них им было достаточно.

Что касается фазанов, то ситуацию с ними помог улучшить частичный отстрел лис во время мониторинга бешенства, который проводился в Приамурье с ноября 2018 года. К слову, прошлая зима также была малоснежной, и численность фазана выросла с 334 тысяч до 429 тысяч особей. Но не все так просто - слишком ранняя и теплая весна может представлять угрозу для роста численности этих птиц.

- К сожалению, сразу после схода остатков снега в Приамурье, как правило, начинаются природные пожары, которые приводят к уничтожению кладок яиц. Особенно актуально это для равнинных зон южных районов, где плотность фазана наиболее высокая, - уточнил главный охотовед Дирекции Михаил Лесик.

ИСТОЧНИК KP.RU