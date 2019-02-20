2019-02-20T05:53:41+03:00
Происшествия

Амурчанку, находившуюся в федеральном розыске, задержали в аэропорту

Женщина долго не исполняла решение суда, по которому она должна была снести самовольную постройку
Полина ОЗЕРОВА
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В Благовещенске, прямо в аэропорту, судебные приставы и полицейские задержали амурчанку, прилетевшую из Краснодарского края. Женщина находилась в федеральном и исполнительном розыске за то, что долгое время игнорировала решение суда, по которому должна была снести самовольную постройку, и скрывалась от приставов.

В исполнительный розыск амурчанку пришлось объявить, поскольку сведений о ее местонахождении не было, а в федеральный розыск должница попала в рамках уголовного дела совсем недавно - в феврале этого года. Судебным приставам удалось установить время прилета амурчанки в Благовещенск. Встретили ее в тот момент, когда она спустилась с трапа самолета. Женщину задержали и отвели в специализированный отдел по исполнению особо важных исполнительных документов Амурского управления службы судебных приставов, а затем передали полицейским. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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