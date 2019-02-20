2019-02-20T07:06:30+03:00
Общество

В Приамурье «черные лесорубы» пытались доказать, что собирали валежник

Всего с начала года в регионе зафиксировано18 случаев незаконной рубки деревьев
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Сотрудники лесничества нашли нарушителей по следам автомобиля. Фото: Пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской областиСотрудники лесничества нашли нарушителей по следам автомобиля. Фото: Пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области
Изменить размер текста:

Факты незаконной рубки обнаружили на днях в Зейском районе сотрудники местного лесничества. Руководитель «Зейского лесничества» и его заместитель увидели следы машины, которые вели вглубь леса. Все бы ничего, вот только в том лесу нет официальных участков для заготовки древесины.

Госинспекторы заподозрили, что здесь могут быть «черные лесорубы». Оставленные следы привели их к месту, где налицо были факты незаконной рубки деревьев. Нарушители, правда, попытались убедить лесников, что они, мол, валежник тут собирают. Однако по спилам специалисты определили, что это был здоровый деловой лес. Еще один факт незаконной заготовки леса всплыл той же ночью. Все документы, а также фотографии и видео направили в полицию.

По спилам специалисты определили, что это был здоровый деловой лес, а не валежник. Фото: Пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

По спилам специалисты определили, что это был здоровый деловой лес, а не валежник. Фото: Пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

- Всего с начала 2019 года в Зейском районе зафиксировано 18 случаев незаконной рубки. По двум фактам материалы переданы в полицию. В 2018 году выявлено 66 фактов незаконной рубки, ущерб от которых составил 2 млн. 66 тыс. руб., в том числе 2 млн. 26 тыс. руб. по 9 уголовным делам, - сообщает пресс-служба минлесхоза Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Амурчанку, находившуюся в федеральном розыске, задержали в аэропорту
Малоснежная зима порадовала всех животных в Приамурье, кроме хищников
В Благовещенске открылась выставка православных образов и икон
В амурском поселке двое мужчин закинули в окно здания горящую шину
От эпидемии ОРВИ Благовещенск спасли каникулы
В Амурской области полностью сняли карантин по бешенству
В этом году в Приамурье капитально отремонтируют 262 дома
В амурском селе во время пожара погибли двое детей
В Приамурье машина провалилась под лед - наказали водителя
В Приамурье годовалый ребенок попал в реанимацию после избиения
В Благовещенске февраль установил метеорекорд по теплу
Благовещенцы смогут полюбоваться большим китайским фейерверком
Благовещенец нашел в магазине конфеты, срок годности которых истек в 2017 году
В Благовещенске убирают снежный городок
На следующей неделе амурчан ждет магнитная буря
В Приамурье поймали незаконных добытчиков песка
В амурском Соловьевске в аварии погибли два человека
В Благовещенске 9 молодых людей осуждены за подставные ДТП
Пожар на базе «Амур» в Благовещенске потушен
Осудили амурчан, которые напали на таксиста и убили его из-за 2 тысяч рублей
Приамурье будет сотрудничать с Челябинской областью в сферах транспорта, туризма, спорта и не только
На трассе под Благовещенском при столкновении внедорожника и легковушки погибла женщина
Рано утром в Благовещенске загорелся склад на торговой базе
В Амурской области предлагают поселить еще двух тигров