В Приамурье «черные лесорубы» пытались доказать, что собирали валежник

СЕГОДНЯ 07:04 2019-02-20T07:06:30+03:00

Всего с начала года в регионе зафиксировано18 случаев незаконной рубки деревьев

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Факты незаконной рубки обнаружили на днях в Зейском районе сотрудники местного лесничества. Руководитель «Зейского лесничества» и его заместитель увидели следы машины, которые вели вглубь леса. Все бы ничего, вот только в том лесу нет официальных участков для заготовки древесины.

Госинспекторы заподозрили, что здесь могут быть «черные лесорубы». Оставленные следы привели их к месту, где налицо были факты незаконной рубки деревьев. Нарушители, правда, попытались убедить лесников, что они, мол, валежник тут собирают. Однако по спилам специалисты определили, что это был здоровый деловой лес. Еще один факт незаконной заготовки леса всплыл той же ночью. Все документы, а также фотографии и видео направили в полицию.

По спилам специалисты определили, что это был здоровый деловой лес, а не валежник. Фото: Пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

- Всего с начала 2019 года в Зейском районе зафиксировано 18 случаев незаконной рубки. По двум фактам материалы переданы в полицию. В 2018 году выявлено 66 фактов незаконной рубки, ущерб от которых составил 2 млн. 66 тыс. руб., в том числе 2 млн. 26 тыс. руб. по 9 уголовным делам, - сообщает пресс-служба минлесхоза Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU