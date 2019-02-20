В Свободном почти 2 тысячи человек остались без воды из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-20T11:55:23+03:00

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Рано утром сегодня, 20 февраля, в городе Свободном Амурской области случился порыв на сетях холодного водохнабжения в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Кручинина. Сообщение об этом также поступило в городскую прокуратуру. Для проведения аварийно-восстановительных работ пришлось перекрыть этот участок. Без воды остались жители 12 многоквартирных домов - а это 1780 человек.

Устранением коммунального ЧП занимаются сотрудники ООО «Аква ДВ», жителям попавших под отключения домов организовали подвоз воды. Между тем, городская прокуратура начала проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Сотрудники ведомства оценят, как эксплуатировали водопровод ответственные должностные лица коммунальной организации.

- При выявлении в ходе проверки нарушений законодательства незамедлительно будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура Амурской области.

К слову, глава Свободного Владимир Константинов провел экстренное совещание по поводу порыва на сетях.

«В оперативном порядке был решён вопрос о дополнительном материальном обеспечении и усилении ремонтных бригад. Глава поставил задачу до 24 часов запустить временный водовод. Доклад о ходе работ будет поступать лично Владимиру Константинову каждый час», - сообщается на официальной странице администрации города в «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU