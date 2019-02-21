В амурском Белогорске следователя и адвоката задержали по подозрению во взяточничестве

СЕГОДНЯ 02:16 2019-02-21T02:16:00+03:00

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В Приамурье возбуждены два уголовных дела по факту взяточничества. Следователя следственного отдела полиции в Белогорске подозревают в получении взятки. По версии следствия, взятку дала адвокат центральной коллегии адвокатов Амурской области в Белогорске. Речь идет о сумме в 100 тысяч рублей, которую адвокат принесла следователю, действуя в интересах своей доверительницы. За щедрое вознаграждение сотрудница полиции должна была отказать в возбуждении уголовного дела против мужа ее клиентки, который еще в октябре 2018 года сбил пешехода.

Преступление выявили сотрудники амурского управления ФСБ. Передача взятки состоялась 19 февраля. Следователя и адвоката задержали с поличным прямо на месте.

- В настоящее время следователь помещена в изолятор временного содержания, в отношении нее следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении адвоката избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU