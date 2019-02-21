Амурчанку, задержанную приставами и полицией в аэропорту, подозревают в мошенничестве

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-21T08:32:53+03:00

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Полиция сообщила подробности дела амурчанки, задержанной 19 февраля в аэропорту Благовещенска. Напомним, судебные приставы у трапа самолета задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске. Как оказалось, она подозревается в мошенничестве.

Еще девять лет назад предпринимательница начала строить жилой дом. По версии следствия, строительство велось с нарушением градостроительных норм, с людьми заключили договоры на долевое участие, а построили в итоге как будто частное жилье. В эксплуатацию постройку официально не ввели, а значит, обязательства о передаче квартир в собственность перед дольщиками женщина не исполнила. Общий ущерб потянул более чем на 15 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, застройщицу объявили в федеральный розыск в феврале этого года. Благовещенские полицейские выяснили, что амурчанка находится в Краснодарском крае, но 19 февраля прилетает в Благовещенск. Информацию о ней они передали коллегам в аэропорту Шереметьево, а те в свою очередь взяли с нее обязательство о явке в отделение полиции в столице Приамурья.

- Следователем СО МО МВД России «Благовещенский» гражданке предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ. Также выяснилось, что службой судебных приставов женщина была объявлена в исполнительный розыск, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU