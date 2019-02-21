В Приамурье выдали 50-тысячный электронный больничный

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-21T08:41:18+03:00

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50 000 электронных больничных выдано в Амурской области. Обладателем пятидесятитысячного листка нетрудоспособности, выписанного через интернет, 18 февраля стала жительница Зейского района. Выдали его в Зейской больнице имени Б. Е. Смирнова.

Кампания по внедрению электронных больничных началась у нас в регионе с 1 июля 2017 года. Поначалу она пробуксовывала - не все были готовы быстро освоить новшество. Теперь же легко и быстро такие больничные оформляют более двух тысяч амурчан в неделю, просто потому что так намного удобнее.

Для того чтобы сделать больничный через интернет, нужно договориться с работодателем и создать «Личный кабинет» на сайте cabinets.fss.ru. Об этом сообщает амурское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU