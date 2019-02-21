В Благовещенске при столкновении иномарок пострадал младенец

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-21T09:04:16+03:00

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ДТП, в котором пострадал ребенок 2018 года рождения, случилось в Благовещенске 20 февраля. На пересечении улиц Ленина и Мухина днем столкнулись Toyota Corolla и Toyota Premio. Травмы получил малыш из второго автомобиля: хотя юный пассажир и ехал, как положено, в автолюльке, но удар был слишком сильный. Также пострадал водитель «Короллы». Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства случившегося.

По данным отдела по пропаганде безопасности дорожного движения по Благовещенску и Благовещенскому району, с начала 2019 года на это уже шестое подобное ДТП. Во всех авариях, где дети-пассажиры получают травмы, виноваты исключительно водители, игнорирующие ПДД. По словам начальника городского отдела ГИБДД Дмитрия Глущенко, безопасность в автомобиле, в том числе и юных пассажиров, зависит от самих водителей. Автолюбителям необходимо правильно вести себя на дорогах и соблюдать нормы дорожной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU