Февраль-2019 в Благовещенске побил очередной температурный рекорд

СЕГОДНЯ 02:07 2019-02-22T02:09:00+03:00

Теплее чем в областном центре было только в Константиновке

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Февраль-2019 продолжает удивлять амурчан температурными рекордами. 21 февраля в Благовещенске потеплело аж до +2,9 градуса. А это на 2,2 градуса выше, чем предыдущий рекорд, который пришелся на 2002 год.

«Но у нашего города только почётное второе место в рейтинге «Удиви февраль своей температурой!». На первом с результатом +3,5 градуса село Константиновка. На третьем месте сегодня город Свободный, там отметили +1,9 градуса. А помните, какого числа отметили первый "плюс" в прошлом году? Это произошло 12 марта. Нынче мы «в плюсе» пятый день подряд!» - написали сотрудники Амурского гидрометцентра на своей странице в «Инстаграме».

К слову, теплая и малоснежная зима радует далеко не всех амурчан. Садоводы, например, уже начали переживать за урожай плодовых культур, на который плюсовые температуры в феврале влияют не лучшим образом. Также специалисты считают, что из-за погоды в нынешнем году пожароопасный сезон может начаться раньше - буквально через месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU