2019-02-22T05:59:47+03:00
Экономика

На ремонт дорог в Приамурье выделили полмиллиарда рублей

Деньги распределили между 41 муниципалитетом
Полина ОЗЕРОВА
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В 2019 году на ремонт дорог местного значения в Амурской области выделили более 540 миллионов рублей. Эту сумму разделили между 41 муниципалитетом, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Кроме того, из федерального бюджета поступят 405 миллионов рублей на ремонт улично-дорожной сети благовещенской городской агломерации в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

- В регионе введена система, по которой жители сами выбирают какие улицы и участки дорог, по их мнению, нуждаются в первоочередном ремонте. Региональный минтранс взаимодействует с амурским отделением Общественного народного фронта - это дополнительная площадка для интерактивного общения с населением по вопросам состояния улично-дорожной сети в населенных пунктах области, а также для оперативного устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения. Отмеченные участки на карте направляются в муниципалитет для рассмотрения включения их в предстоящий ремонт, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Что касается дорожной кампании 2019 года, то составлять планы власти начали еще в прошлом году.

- Учитывая климатические особенности нашего региона, дорожный сезон активных работ у нас всего семь месяцев. В прошлом году планы, согласованные с общественностью, мы запросили от муниципалитетов по местным дорогам к 1 октября, что дало нам раннее планирование и прогнозирование затрат. На сегодняшний день план дорожного ремонта 2019 года уже сформирован, в ближайшее время начнутся процедуры торгов и заключения контрактов, - рассказал глава минтранса Приамурья Александр Зеленин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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