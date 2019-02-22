В Бурейском районе Приамурья сняли режим ЧС, введенный из-за оползня

СЕГОДНЯ 07:07 2019-02-22T07:07:56+03:00

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Режим ЧС в Бурейском районе сняли сегодня, 22 февраля, в 8.00. Постановление об этом подписал глава Бурейского района Андрей Литвинов. Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, меры повышенной готовности больше не нужны, поскольку обстановка на Бурейском водохранилище нормализовалась после ликвидации затора на территории в Хабаровском крае.

А накануне из Бурейского района вернулись дежурившие на месте сотрудники поисково-спасательного отряда Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Ребята патрулировали набережную в п. Талакан и прилегающие дороги к водохранилищу больше месяца. Работу свою выполнили на отлично: не допустили выхода на лед граждан и выезда автомобилей», - написали на своей странице в «Инстаграме» сотрудники центра.

Напомним, режим ЧС в Бурейском районе ввели из-за сложной ледовой обстановки, возникшей после схода оползня в декабре 2018 года. Хоть ЧП и случилось на территории Хабаровского края, но последствия могли отразиться и на Приамурье, если бы не удалось расчистить образовавшийся завал на Бурее.

ИСТОЧНИК KP.RU