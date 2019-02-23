2019-02-23T04:06:59+03:00
Происшествия

Обвиненных в превышении полномочий полицейских оправдали в Благовещенске

Они якобы избили благовещенца, ударили его электрошокером и украли телефон
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Благовещенский городской суд признал невиновными полицейских, которых обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

По версии следствия, в июне 2016 года сотрудники полиции проводили задержание пьяного водителя, когда к ним подошел пассажир и заявил, что будет снимать происходящее на камеру. В ответ на это полицейские якобы избили его, ударили током и заковали наручники. Мобильный телефон мужчины пропал.

Однако у полицейских была другая версия событий. Они рассказали, что пассажир мешал проводить задержание, нецензурно бранился, называл сотрудников правоохранительных органов «мусорами» и предлагал поговорить «по-мужски». После этого мужчина толкнул одного из них, хватался за форму, сорвал нагрудный знак. Он вынудил полицейских применить силу и спецсредства для задержания.

На суде обе стороны представили доказательства. Изучив их, суд не нашел подтверждения вины полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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