Обвиненных в превышении полномочий полицейских оправдали в Благовещенске
Благовещенский городской суд признал невиновными полицейских, которых обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.
По версии следствия, в июне 2016 года сотрудники полиции проводили задержание пьяного водителя, когда к ним подошел пассажир и заявил, что будет снимать происходящее на камеру. В ответ на это полицейские якобы избили его, ударили током и заковали наручники. Мобильный телефон мужчины пропал.
Однако у полицейских была другая версия событий. Они рассказали, что пассажир мешал проводить задержание, нецензурно бранился, называл сотрудников правоохранительных органов «мусорами» и предлагал поговорить «по-мужски». После этого мужчина толкнул одного из них, хватался за форму, сорвал нагрудный знак. Он вынудил полицейских применить силу и спецсредства для задержания.
На суде обе стороны представили доказательства. Изучив их, суд не нашел подтверждения вины полицейских.
ИСТОЧНИК KP.RU