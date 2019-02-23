В Амурской области стало на 17 объектов культурного наследия больше

СЕГОДНЯ 04:26 2019-02-23T04:30:00+03:00

К их числу прибавились здания и памятники в Благовещенске и Зее

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Статус объектов культурного наследия получили 15 зданий и один памятник в Благовещенске и ещё одно здание в Зее. Ранее все они имели статус выявленных объектов культурного наследия и рекомендовались к постановке на государственную охрану. Теперь эта рекомендация исполнена.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, сейчас Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия регистрирует обременения прав собственности в Едином государственном реестре недвижимости. В этом году пройдёт проверка технического состояния всех новых объектов, а после составят планы проведения ремонтно-реставрационных работ. При этом учтут мнения собственников и пользователей памятников.

Всего статус объектов культурного наследия в Амурской области имеют 632 памятника. Об исторических зданиях заботится не только государство, но и предприниматели-владельцы. А в перечнях выявленных объектов культурного наследия зарегистрировано 399 объектов, из них 394 археологических.

Список новых объектов в Благовещенске:

Городское полицейское управление

Дом В. М. Лукина

Дом городского самоуправления

Дом И. В. Залетаева

Магазин В. А. Косицина

Дом Э. Г. Скрибанович

Гостиница «Кувшиновское подворье»

Частный жилой дом на улице Зейской, 138

Амурское переселенческое управление

Лавка Ицковича Г. Е.

Дом Михневич А. Е.

Психиатрический корпус Благовещенской городской больницы

Частный дом на улице Комсомольской, 25

Жилой дом Петрова Л. Н.

Дом И. А. Саяпина

Памятник героям-танкистам

Список новых объектов в Зее:

Здание магазина Торгового дома «Чурин и Ко»

ИСТОЧНИК KP.RU