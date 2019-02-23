Благовещенец в соцсетях призывал к насилию над русскими

СЕГОДНЯ 05:05 2019-02-23T05:05:11+03:00

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Жителя Благовещенска обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Прокурор Амурской области Руслан Медведев направил соответствующее уголовное дело на рассмотрение в Благовещенский городской суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, расследование уголовного дела проводил следователь СО УФСБ России по Амурской области. По полученным данным, 18 апреля 2015 года благовещенец разместил на принадлежащей его однокласснику странице социальной сети «ВКонтакте» сообщения, содержащие прямые призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей русской национальности. При этом страница была доступна для просмотра неограниченному кругу лиц.

За такое преступление амурчанину могут назначить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Либо ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU