В Зее сгорел пункт металлоприема
Пункт приема металлолома пришлось тушить пожарным в амурском городе Зея
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Пожар в металлоприемнике в городе Зея произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Когда на место прибыли пожарные, полыхало потолочное перекрытие на большой площади.
«В течение шести минут открытое горение ликвидировали. В результате повреждены стена изнутри и потолочное перекрытие на площади 60 кв.м. Строение пожарные отстояли. Причина и виновник устанавливаются», - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
Пожар ликвидировали сотрудники пожарно-спасательной части № 10 г. Зеи.
ИСТОЧНИК KP.RU