В Приамурье полицейская машина попала в ДТП
В Серышево в ночь на 24 февраля произошла авария с участием машины ДПС. Полицейские преследовали преступников, угнавших УАЗик.
Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Амурской области, сообщение об угоне автомобиля УАЗ поступило в полицию ночью. На место, в поселок Серышево, были брошены все свободные экипажи из соседних городов и поселков. Одному из них, прибывшему из Белогорска, удалось заметить угонщиков, началось преследование.
В какой то момент преступники не справились с управлением и выехали с трассы. Полицейский автомобиль также слетел с дороги. Обе машины врезались в деревья.
К счастью, ни полицейские, ни угонщики не пострадали, оказались повреждены лишь автомобили. Угонщиков удалось задержать.
ИСТОЧНИК KP.RU