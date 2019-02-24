В Приамурье полицейская машина попала в ДТП

СЕГОДНЯ 06:09 2019-02-24T06:09:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Серышево в ночь на 24 февраля произошла авария с участием машины ДПС. Полицейские преследовали преступников, угнавших УАЗик.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Амурской области, сообщение об угоне автомобиля УАЗ поступило в полицию ночью. На место, в поселок Серышево, были брошены все свободные экипажи из соседних городов и поселков. Одному из них, прибывшему из Белогорска, удалось заметить угонщиков, началось преследование.

В какой то момент преступники не справились с управлением и выехали с трассы. Полицейский автомобиль также слетел с дороги. Обе машины врезались в деревья.

К счастью, ни полицейские, ни угонщики не пострадали, оказались повреждены лишь автомобили. Угонщиков удалось задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU