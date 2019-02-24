Самолет вернулся в Благовещенск после того как пассажиру стало плохо

СЕГОДНЯ 08:04 2019-02-24T08:04:23+03:00

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Инцидент произошел утром 24 февраля. Авиалайнер компании «Уральские авиалинии» должен был улететь в Москву с посадкой в Екатеринбурге. Однако спустя час после вылета самолет вновь сел в Благовещенске.

Как рассказали представители Благовещенского аэропорта, одной из пассажирок стало плохо почти сразу после взлета. Команда самолета не смогла ей помочь и капитан воздушного судна принял решение вернуться в Благовещенск.

В аэропорту, прямо на взлетной полосе, пассажирку ожидали медики. Ей оказали должную помощь. Самолет все же вылетел в Москву после дозаправки.

ИСТОЧНИК KP.RU