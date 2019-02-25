По подозрению в мошенничестве в Благовещенске задержали полицейского

СЕГОДНЯ 02:03 2019-02-25T02:03:51+03:00

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В Благовещенске следователи СК завели уголовное дело на сотрудника полиции. Его подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. По версии следствия, подозреваемый попытался незаконно «заработать» на владельце и собственнике автомобиля, попавшего в ДТП месяц назад. Он рассказал им, что на них завели уголовное дело (на самом деле это было не так), а он может помочь его закрыть за «вознаграждение» - те должны были отдать ему машину или 110 тысяч рублей.

Задержали полицейского во время передачи части денег вечером 22 февраля с участием сотрудников управления ФСБ России по Амурской области.

- В настоящее время в отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщают в СУ СК России по Амурской области.

Что интересно, оперуполномоченный, подозреваемый в мошенничестве, работал в отделе по раскрытию мошенничества и иных квалифицированных хищений отдела уголовного розыска благовещенской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU