В Благовещенске из-за ремонта на водозаборе будет снижен напор воды

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-25T08:43:55+03:00

На время ремонта останавливать водозабор не будут. Фото: пресс-служба АО «АКС»

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На водозаборе «Северный» в Благовещенске начинаются аварийно-восстановительные работы. Как оказалось, там обнаружили дефект на одном из двух водоводов диаметром 800 мм. По предварительным данным, он возник из-за сильного износа сети и сезонных температурных колебаний, из-за которых сдвинулся грунт.

На время ремонта останавливать водозабор не будут, но напор воды в городских сетях снизится. Это почувствуют на себе жители верхних этажей.

- Возможно незначительное снижение давления в часы максимального водоразбора (утром и вечером) на верхних этажах домов районов Птицефабрики, Моховой Пади, села Садовое. Для максимального комфорта потребителей на водозаборах «Коптажный» и «Амурский» будет повышено давление и увеличена подача воды, чтобы компенсировать недостаток воды с водозабора «Северный». Также в режиме повышенной производительности будут работать Повысительно-насосные станции города, - сообщает пресс-служба АО «АКС».

Закончить ремонт планируют в течение 25 и 26 февраля. Еще один день уйдет на заполнение, отчистку и плавный пуск водовода. Если же горожане будут жаловаться, что воды нет совсем, то могут организовать ее подвоз.

ВАЖНО!

Сообщить об отсутствии водоснабжения и о необходимости организации подвоза воды можно по телефону 51-88-16, а также с помощью «Амурского сигнала» через мессенджеры WhatsApp и Viber 879145857505.

ИСТОЧНИК KP.RU