2019-02-25T09:15:35+03:00
Здоровье

Амурчане стали меньше болеть ОРВИ, но грипп регистрируется до сих пор

По прогнозам медиков, вирус продолжит циркулировать в области, но сменится штамм
Полина ОЗЕРОВА
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Амурчанам пока рано забывать о профилактических мероприятиях. Фото: 28.rospotrebnadzor.ruАмурчанам пока рано забывать о профилактических мероприятиях. Фото: 28.rospotrebnadzor.ru
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В Амурской области наконец-то начал снижаться уровень заболеваемости ОРВИ.

- В сравнении с предыдущей неделей количество заболевших уменьшилось на 22,3%, а показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 20,5%, - сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

А вот что касается гриппа, тут пока радоваться нечему – вирус продолжает распространяться. За неделю лабораторно подтвердили 33 случая гриппа типа А в Благовещенске, Белогорске, Тынде, Зее, Прогрессе, а также в Бурейском, Константиновском, Благовещенском, Ромненском и Селемджинском районах.

По прогнозу специалистов, вирусы гриппа в Приамурье еще продолжат распространятся, правда циркулирующий штамм сменится на тип В. Так что амурчанам пока рано забывать о профилактических мероприятиях: «утренние фильтры» в школах и детских садах, соблюдение температурного режима, влажная уборка помещений и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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