2019-02-25T10:15:05+03:00
Здоровье

Из-за теплой погоды в Амурской области раньше активизируются клещи

Амурчан призывают подумать о прививках против клещевого энцефалита уже сейчас
Полина ОЗЕРОВА
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В Приамурье из-за теплой погоды (в последнее время синоптики регистрируют рекорд за рекордом, а днем температура поднимается до плюсовых значений) раньше проснутся клещи. Эти паразиты, как известно, - переносчики различных инфекционных заболеваний. Самое опасное из них - клещевой энцефалит.

- По прогнозу, основанному на результатах многолетних зооэнтомологических наблюдений, начало сезона активности клещей в области придется на вторую декаду марта, поэтому сейчас самое подходящее время для вакцинации против клещевого энцефалита, - предупреждают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

В Приамурье 16 административных территорий из 28 считаются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. В списке опасных районов находятся Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский и Шимановский, а также города Зея, Свободный, Тында, Шимановск и Циолковский.

Уже сейчас амурчан, которые планируют работать или отдыхать в местах, где можно запросто подцепить опасного клеща, призывают поставить прививку против клещевого энцефалита. По данным Роспотребнадзора, в Приамурье каждый год прививаются более 50 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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