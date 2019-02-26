4-летний ребенок пострадал при столкновении иномарок в Благовещенске

СЕГОДНЯ 05:28 2019-02-26T05:29:41+03:00

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ДТП, в котором пострадал маленький пассажир, случилось в Благовещенске вечером 25 февраля. На пересечении улиц Магистральная и 50 лет октября столкнулись Toyota Chaser и Toyota Corolla Runx. В результате пострадал 4-летний ребенок из первой машины. Хотя малыш и ехал в автокресле, но сила удара оказалась значительной. Впрочем, удерживающее устройство свое назначение выполнило - помогло избежать более серьезных травм, которые ребенок мог получить в ДТП.

К слову, по данным городского отдела ГИБДД, с начала 2019 года это уже седьмое ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров в Благовещенске и Благовещенском районе. Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции, виноваты в этих происшествиях исключительно водители, которые игнорируют ПДД. По словам начальника ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» подполковника полиции Дмитрия Глущенко, безопасность в автомобиле зависит от самих водителей, их поведения на дороге, а из-за несоблюдения правил страдают самые беззащитные участники дорожного движения, то есть дети-пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU