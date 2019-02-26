Крупные стройки пополнили казну Приамурья

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-26T09:13:48+03:00

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Ничего хорошего в строительной отрасли Приамурья экономисты давно не ждали. С 2014 года, с самого начала связанного с санкциями кризиса, в регионе серьезно упали темпы возведения жилья. Но в 2018 году налоги от строителей выросли аж на 30 процентов!

- За прошлый год в сравнении с 2017-м налоговые поступления в региональный бюджет выросли на 8 процентов. Это 44,7 миллиарда рублей. Из них на 30 процентов увеличилась налоговая отдача в строительной отрасли Приамурья. Причиной стала реализация четырех крупных проектов: космодром Восточный, «Сила Сибири», газоперерабатывающий завод и Нижне-Бурейская ГЭС. Надеюсь, что в 2019 году будет принято решение по строительству еще одного крупного объекта на территории региона - Амурского газохимического комплекса с капитализацией в 600 млрд рублей, - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Специалисты отмечают, что собственно амурских строительных компаний стало чуть ли не в два раза меньше. Но и это считают хорошей тенденцией. Исчезают, преимущественно, фирмы-однодневки, фиктивные организации, которые бизнесу только мешали. Они выходили на аукционы, выигрывали их, а толку с компаний, неспособных на деле возвести тот или иной объект, было мало. В итоге работы по многим госконтрактам затягивались.

- В 2018 году нами было проведено 111 проверок, из которых 20 процентов - в строительной отрасли. Проведя анализ, можно заметить, что число фиктивных организаций за два года сократилось вдвое, - рассказала заместитель руководителя УФНС России по Амурской области Светлана Глущенко.

ИСТОЧНИК KP.RU