2019-02-26T09:18:16+03:00
Звезды

Школьный музей из Приамурья признали одним из лучших в стране

Музей школы в селе Правовосточное Ивановского района был признан победителем всероссийского конкурса
Алексей КОЗЫРИН
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В фондах музея-победителя более 2200 единиц хранения. Фото: amurobl.ruВ фондах музея-победителя более 2200 единиц хранения. Фото: amurobl.ru
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Организаторы конкурса оценили масштабы коллекции нашего школьного музея и ее состояние. В итоге музею удалось обойти более двух тысяч конкурентов из 60 регионов страны.

- В фондах музея-победителя более 2200 единиц хранения. Он отличается большим количеством экспозиций, для каждой из которых разработана экскурсия и закреплены экскурсоводы. Подготовка экскурсоводов проводится в рамках работы кружка «Юные друзья музея», - рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Самое, пожалуй, важное поощрение для победителей - возможность юным краеведам поехать за казенный счет в детский лагерь. Ребята из Правовосточного уже этой весной отправятся в «Орленок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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