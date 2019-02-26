Школьный музей из Приамурья признали одним из лучших в стране

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-26T09:18:16+03:00

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Организаторы конкурса оценили масштабы коллекции нашего школьного музея и ее состояние. В итоге музею удалось обойти более двух тысяч конкурентов из 60 регионов страны.

- В фондах музея-победителя более 2200 единиц хранения. Он отличается большим количеством экспозиций, для каждой из которых разработана экскурсия и закреплены экскурсоводы. Подготовка экскурсоводов проводится в рамках работы кружка «Юные друзья музея», - рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Самое, пожалуй, важное поощрение для победителей - возможность юным краеведам поехать за казенный счет в детский лагерь. Ребята из Правовосточного уже этой весной отправятся в «Орленок».

ИСТОЧНИК KP.RU