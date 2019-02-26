В Приамурье учителям, поехавшим работать в село, будут давать по миллиону рублей подъемных

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-26T09:25:49+03:00

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Молодым учителям, решившимся работать в сельской местности, будут давать серьезные подъемные - по миллиону рублей на руки. Уже с 2020 года в стране заработает программа «Земский учитель». Служит она, как и похожая программа в здравоохранении, привлечению молодежи в небольшие сельские и поселковые школы. Проблема нехватки кадров в сельских образовательных учреждениях существует по всей стране. Приамурье - не исключение.

- Программа «Земский учитель» поможет скорее решить проблему дефицита учителей в амурских селах. Педагоги давно ждали подобных мер поддержки и очень часто поднимали этот вопрос, а минобрнауки региона выходило с таким предложением на Министерство образования и науки РФ. В школах области насчитывается 47 остродефицитных вакансий. Больше всего не хватает учителей математики (12 вакансий), английского языка (11 вакансий). Кроме того, требуются учителя физики, информатики и начальных классов. При этом все уроки ведутся, образовательный процесс не прерывается, - рассказали в отделе общего образования минобрнауки Амурской области.

Стоит отметить, что большинство школ в Приамурье - как раз сельские. Из 298 средних образовательных учреждений ровно две сотни находятся в селах и поселках. Завлекают молодых специалистов туда разного рода льготами и выплатами. К примеру, в Тынде и Селемджинском районе молодым учителям предоставляют жилье и по 150 тысяч рублей подъемных. Во всех районах дают и льготы по ЖКУ, оплачивают поездку на курорты. В 2018 году на эти цели потрачено 18,5 миллиона рублей.

Такие меры дают свои результаты: в 2018 году в сельские школы пришло работать более 200 молодых специалистов, результат наилучший за последние шесть лет. Но вакансии «горят» по-прежнему. Так что миллион рублей подъемных вполне способен решить ситуацию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сельской молодежи помогут с жильем

Амурский минсельхоз намерен поддержать молодые семьи, решившиеся работать в селах. Помогут с деньгами на жилье.

- Минсельхоз региона уже подготовил проекты соглашений между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии с 4 районами: Благовещенским, Ивановским, Серышевским, Тамбовским, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В четырех вышеперечисленных районах для молодежи приобретут в общей сложности 633 квадратных метра жилья. На эти цели уже нашли 20,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU