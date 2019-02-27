В Благовещенске водитель мусоровоза случайно придавил коллегу кузовом автомобиля

СЕГОДНЯ 03:58 2019-02-27T03:58:32+03:00

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В Благовещенске следователи завели уголовное дело на 55-летнего местного жителя - водителя мусоровоза. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, по его вине умер его коллега.

Это случилось в июле 2018 года. Оба мужчины работали в одной управляющей компании и в день трагедии занимались ремонтом мусоровоза - необходимо было заменить гидроцилиндр. Обвиняемый не зафиксировал кузов как следует страховочными элементами, из-за чего тот и упал на его коллегу, который помогал ему и находил как раз под кузовом. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора города Благовещенска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU