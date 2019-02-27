Юг Амурской области затянуло дымом из Китая

СЕГОДНЯ 04:38 2019-02-27T04:38:40+03:00

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Сильное задымление заметили сегодня ночью в районе села Верхнеблаговещенское. Как оказалось, дым принес ветер из Китая - таковы данные регионального оперативного штаба по тушению лесных пожаров и палов. С нашей стороны утром 27 февраля вдоль границы с Поднебесной термоточек не зафиксировано. А вот по другую сторону Амура, согласно данным со спутников, накануне вечером их наблюдалось большое количество - километрах в ста от границы. Ночью ветер сменился с западного на юго-западный, из-за чего дым и оказался на территории Благовещенска.

- Учитывая, что направление ветра непостоянное, не исключается заход дыма в Архаринский и Бурейский районы со стороны соседнего субъекта - Еврейской автономной области, где сохраняется напряженная пожароопасная обстановка, - предупреждает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

В самом Приамурье ни природных пожаров, ни термоточек пока не зарегистрировано.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за теплой зимы в Амурской области пожароопасный период может начаться раньше. В этом году власти даже решили отказаться от профилактических отжигов.

ИСТОЧНИК KP.RU