В Благовещенске с роженицы взяли деньги за бесплатный обезболивающий укол

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-27T11:28:38+03:00

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В Благовещенске по решению суда прекратили уголовное дело в отношении анестезиолога из областного перинатального центра. По версии следствия, в октябре 2017 года он обманул одну из рожениц. Зная, что ей нужен будет обезболивающий укол, он сказал женщине, что ей необходимо заплатить за него 7 тысяч рублей. На самом же деле эта процедура выполняется бесплатно. Деньги женщина передала врачу в своей палате - сперва 5 тысяч рублей на руки, а потом еще две тысячи врачу на карту перевел ее муж.

С ходатайством о прекращении уголовного дела в Благовещенский городской суд обратился следователь, предложив назначить обвиняемому судебный штраф: врач ранее не судим, совершенное преступление относится к категории средней тяжести, да и причиненный потерпевшей материальный ущерб он возместил полностью. В итоге суд ходатайство следователя удовлетворил. Врачу назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU