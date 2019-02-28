2019-02-28T05:23:49+03:00
Общество

Февраль-2019 в Благовещенске поставил еще один рекорд и закончился снегом

Областному центру досталось 1,5 миллиметра осадков
Юлия ГОМАН
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Февраль в 2019 году в Приамурье получился удивительным.Февраль в 2019 году в Приамурье получился удивительным.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Уходящий февраль-2019 напоследок удивил благовещенцев осадками. Сегодня утром, 28 февраля, часть Приамурья оказалась присыпана снежком.

«Правда, осадки достались немногим счастливчикам: в Бурейском районе выпало 0,5 мм, в Завитинском - 1 мм. Благовещенску досталось 1,5 мм снега, что как раз составляет норму второй декады февраля. На рекорд этому снегопаду претендовать трудно, но задачу косметического ремонта он выполнил: в городе восстановился уже практически исчезнувший снежный покров», - радостно сообщили сотрудники Амурского гидрометцентра на своей странице в «Инстаграме».

А накануне, 27 февраля, в Благовещенске погода поставила очередной температурный рекорд - причем как днем, так и ночью. В частности, ночная температура составила всего -5,1 градуса. До этого самая теплая февральская ночь была в 2002 году (-7,2 градуса). Днем воздух прогрелся аж до +5,4 градуса, что, по данным Амурского гидрометцентра, почти на два градуса больше предыдущего рекорда: в 1966 году в Благовещенске в этот день было +3,6 градуса.

Напомним, нынешний февраль уже не в первый раз удивляет благовещенцев. Сначала в первой декаде месяца ударили запоздавшие «крещенские морозы», а затем буквально один за другим посыпали «теплые» рекорды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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