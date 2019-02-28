В Благовещенске библиотекари запустили проект «Говорящая книга»

СЕГОДНЯ 06:37 2019-02-28T06:37:58+03:00

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В неутихающем споре между любителями бумажных и электронных книг можно найти свою золотую середину. И это будет аудиокнига! Новый проект «Говорящая книга» запустила библиотечная система Благовещенска. Дети - читатели двух городских библиотек, имени Комарова и Машука - озвучили несколько сказок коренных народов Приамурья. Например, нанайские сказки «Айога» и «Ласка -непоседа». Чуть позже некоторые произведения «заговорят» голосами взрослых читателей библиотеки имени Чехова. Там же, кстати, находится и звукозаписывающая студия.

Большую часть сказок для проекта уже озвучили. Скоро их можно будет послушать на сайте библиотечной системы www.biblioblag.ru. К слову, участвовали в записи также дети с ограниченными возможностями здоровья. Так что для них это была еще и прекрасная возможность социализации, когда они могли заниматься чем-то вместе со сверстниками.

ИСТОЧНИК KP.RU