2019-02-28T06:37:58+03:00
Общество

В Благовещенске библиотекари запустили проект «Говорящая книга»

Благодаря новому проекту можно послушать сказки коренных народов
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В неутихающем споре между любителями бумажных и электронных книг можно найти свою золотую середину. И это будет аудиокнига! Новый проект «Говорящая книга» запустила библиотечная система Благовещенска. Дети - читатели двух городских библиотек, имени Комарова и Машука - озвучили несколько сказок коренных народов Приамурья. Например, нанайские сказки «Айога» и «Ласка -непоседа». Чуть позже некоторые произведения «заговорят» голосами взрослых читателей библиотеки имени Чехова. Там же, кстати, находится и звукозаписывающая студия.

Большую часть сказок для проекта уже озвучили. Скоро их можно будет послушать на сайте библиотечной системы www.biblioblag.ru. К слову, участвовали в записи также дети с ограниченными возможностями здоровья. Так что для них это была еще и прекрасная возможность социализации, когда они могли заниматься чем-то вместе со сверстниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На таможне в Благовещенске задержали контрабандиста с красной икрой и частями животных
Февраль-2019 в Благовещенске поставил еще один рекорд и закончился снегом
В Благовещенске пожарные из-за машин на парковке не смогли сразу подъехать к высотке
В Благовещенске с роженицы взяли деньги за бесплатный обезболивающий укол
Юг Амурской области затянуло дымом из Китая
В Благовещенске водитель мусоровоза случайно придавил коллегу кузовом автомобиля
В Приамурье учителям, поехавшим работать в село, будут давать по миллиону рублей подъемных
Школьный музей из Приамурья признали одним из лучших в стране
Крупные стройки пополнили казну Приамурья
4-летний ребенок пострадал при столкновении иномарок в Благовещенске
Из-за теплой погоды в Амурской области раньше активизируются клещи
Амурчане стали меньше болеть ОРВИ, но грипп регистрируется до сих пор
В Благовещенске из-за ремонта на водозаборе будет снижен напор воды